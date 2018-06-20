Osman Bican: "Çocuklarımız için hiçbir yatırımdan kaçınmayacağız"

Ev ev dolaşan Bican ve ekibi yurttaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Proje kitapçığı ve aday tanıtım broşürlerinin de dağıtıldığı ziyarette yurttaşların Osman Bican’a ilgisi yüksekti. Osman Bican mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada, yirmi yıldır belediyeyi yöneten zihniyetin çocukları hiç düşünmediğini, her iki mahalleye de yirmi yılda tek bir çocuk parkı dahi yapılmadığını, çocukların yetenek ve becerilerini geliştirecek hiçbir yatırımın hayata geçirilmediğini söyleyerek, çocuklara değer vermeyen bu zihniyeti halkımızın artık arkasında bırakacağını ve 24 Haziran’da sandıkta gerekli yanıtı vereceğini söyledi. Çocuklarımızın geleceği, mutluluğu, gelişimi ve sosyalleşmesi için artık belediyeyi yöneten zihniyeti değiştirmenin şart olduğunu ifade eden yurttaşlar ise Güzelyurt’a Osman Bican ile heyecan geldiğini ifade etti.
"YUVACIK KADERİNE TERK EDİLDİ"