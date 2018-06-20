Osman Bican: "Çocuklarımız için hiçbir yatırımdan kaçınmayacağız"

Ev ev dolaşan Bican ve ekibi yurttaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Proje kitapçığı ve aday tanıtım broşürlerinin de dağıtıldığı ziyarette yurttaşların Osman Bican’a ilgisi yüksekti. Osman Bican mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada, yirmi yıldır belediyeyi yöneten zihniyetin çocukları hiç düşünmediğini, her iki mahalleye de yirmi yılda tek bir çocuk parkı dahi yapılmadığını, çocukların yetenek ve becerilerini geliştirecek hiçbir yatırımın hayata geçirilmediğini söyleyerek, çocuklara değer vermeyen bu zihniyeti halkımızın artık arkasında bırakacağını ve 24 Haziran’da sandıkta gerekli yanıtı vereceğini söyledi. Çocuklarımızın geleceği, mutluluğu, gelişimi ve sosyalleşmesi için artık belediyeyi yöneten zihniyeti değiştirmenin şart olduğunu ifade eden yurttaşlar ise Güzelyurt’a Osman Bican ile heyecan geldiğini ifade etti.

"YUVACIK KADERİNE TERK EDİLDİ"

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve ekibi öğleden sonra ise Yuvacık’ı ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü. Yuvacık’ı oldukça bakımsız gören Bican, “Yuvacık Güzelyurt’a en yakın ama belediye yönetiminin gönlünden en uzak bir köyümüz haline dönüştü. Yuvacık kaderine terk edildi. Bu kötü durum sizin kaderiniz değildir. Göreve geldiğimizde her bir yurttaşımız belediyemizin hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanacak” dedi. Bican, yirmi yılda bir milim ileri gitmeyen Güzelyurt’u değiştirmenin yurttaşın elinde olduğunu söyleyerek, “artık şaibeli ve gizli kapaklı, planlamadan uzak olan bu yönetim gidecek, yerine temiz, şeffaf, hesaba-kitaba dayalı bir yönetim gelecek. İşte ben halkımızdan 24 Haziran’da bunun onayını istiyorum” dedi.