Osman Bican: "Güzelyurt son 20 yılda çok geriye gitti, değişim kaçınılmaz!"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis Üyesi adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sırası ile Kurtuluş İlkokulu, Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Maarif Koleji, Kütüphane, İtfaiye, Şehit Turgut Ortaokulu ve Fikri Karayel İlkokulu’nu ziyaret eden Osman Bican ve ekibi gün boyu yurttaşlarla kucaklaştı. Gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Bican ve heyetine yurttaşlar beklentilerini aktardı. Mevcut belediye yönetiminden şikayetlerini belirten yurttaşlar, yeni dönemde Osman Bican’dan ne tür icraatlar beklediklerini dile getirdi. Yıllar içerisinde Güzelyurt’un daha geriye gittiğini, diğer bölgelerin gelişirken Güzelyurt’un daha da geri gittiğini dile getiren yurttaşlar, bu gidişatta 20 yıllık aynı belediye yönetiminin vizyonsuzluk ve umursamazlığının büyük payı olduğunu söyledi.

"GÜZELYURTLU’NUN KADERİ BU DEĞİL"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ise yaptığı konuşmalarda gelinen durumun Güzelyurtluların kaderi olmadığını, bunu değiştirme gücünün elimizde olduğunu belirterek göreve geldiğinde el birliği ile Güzelyurt’un daha ileriye taşıyacağını ifade etti. Bican, “Güzelyurt son 20 yılda çok geriye gitti, değişim kaçınılmaz” dedi. Kendisine gösterilen ilgi ile güvene teşekkür eden Bican ve ekibi, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu sergisi ve kermesini de ziyaret ederek açılışa katıldı.