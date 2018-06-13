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Osman Bican: "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir, denetleyeceğiz!"

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve beraberindeki Belediye Meclis üyesi adayları dün sırası ile Güzelyurt Sağlık Merkezi, bankalar ve Yayla ile Kalkanlı köylerini ziyaret etti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:23
Osman Bican: "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir, denetleyeceğiz!"

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve beraberindeki Belediye Meclis üyesi adayları dün sırası ile Güzelyurt Sağlık Merkezi, bankalar ve Yayla ile Kalkanlı köylerini ziyaret etti. Milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde yurttaşlarla bir araya gelen CTP’li ekip projelerini aktardı. Güzelyurt sağlık merkezinde konuşan yurttaşlar, gece 24.00’e kadar merkezde artık bir doktor bulundurulacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve beklentilerinin bu sağlık merkezinden 24 saat hizmet almak olduğunu söyledi.

"ÇOCUK VE YAŞLILARA ÖZEL ÖNEM"

Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ise yaptığı konuşmalarda halk sağlığına çok önem verdiklerini, hastane hizmetleri yanında çevre temizliğini, yiyecek içecek satan yerlerin hijyen koşullarını devamlı denetimle kontrol altında tutacaklarını söyledi. “Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir” diyen Bican, önemli olanın hastalık ortaya çıkmadan önlemlerin alınması olduğunu söyledi. Koruyucu hekimliğe önem verdiklerini belirten Bican, belediye yönetimini devraldıklarında özellikle çocuk ve yaşlıların sağlık sorunlarına özel önem vereceklerini söyledi. Ülkemizin kalkınmasının sağlıklı nesiller ile mümkün olabileceğini ifade eden Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, çöp, su, gıda ve trafik sorununun Güzelyurt’ta öncelikli olarak ilgilenilecek sorunlar olduğunu söyledi.

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