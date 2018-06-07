Osman Bican: "Sanayi bölgesindeki çarpık yapılaşmanın önüne geçeceğiz"

Sanayi bölgesinin unutulduğunu, kirliliğin hat safhalara ulaştığını, esnafın derdiyle ilgilenen bir belediye başkanı olmadığını belirten yurttaşlar, çarpık yapılaşmanın sorumsuzca devam ettiğini, işlerinin düşük ancak vergilerinin yüksek olduğuna değindi. CTP Belediye Başkan Adayı Osman Bican ise burada yaptığı konuşmada sanayi bölgesinin kendi kaderine terk edilmiş olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Göreve gelmesi ile birlikte bölge esnaf ve zanaatları ile bir araya geleceğini, sorunları birlikte ve ortak akılla çözeceğini ifade eden Bican, bölgenin toparlanması için elinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

"YAŞANASI BİR GÜZELYURT İÇİN…"

Mevcut başkanın ilgisizliğinden, plansızlığından dolayı çarpık yapılaşmanın alıp başını gittiğini kaydeden Bican, aynı yerde tamirciler, imalatçılar, kafeler, restoranlar, üniversite binası, itfaiye binası, yeni hastane inşaatı ve konutlar ile satış yerlerinin yer aldığını, böyle devam ederse bölgede içinden çıkılmaz bir durum yaratılacağını söyledi. “Sanayi bölgesindeki çarpık yapılaşmanın önüne geçeceğiz” diyen Bican yurttaşlara temiz, planlı, sürdürülebilir, yaşanası bir Güzelyurt sözü verdi.