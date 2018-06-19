Osman Bican: "Sayıştay raporu ile Özçınar'ın usulsüzlükleri belgelenmiştir"

CTP Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte yapılan ziyarette yurttaşlarla sohbet edildi ve 2016 yılında yayınlanmış Sayıştay Raporu ile ilgili bilgi verildi. Üç Sayıştay denetçisinin Güzelyurt Belediyesi ile ilgili hazırladığı raporda, Güzelyurt Belediye Başkanı ile Müdürü’nün birçok yasa dışı ve usulsüz uygulamaya imza attığı ve belediyeyi 830 bin TL zarara uğrattıklarının belgelendiğini belirtildi.

"BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇMELİ"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican bu durumda Başsavcılığın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Bican şöyle konuştu:

“Güzelyurt'ta değişim lazım. Çünkü belediye 20 yıldır partizanca yönetiliyor. Belediye'deki usulsüzlükler Sayıştay raporu ile belgelenmiştir. Belediye Meclisi saf dışı bırakılmıştır. Belediye'deki mali bilgiler şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor. Güzelyurt Belediyesi'nin tahsilat oranı yüzde 40’larda kalmış durumda. Sadece belli bir kesimi zengin eden, Güzelyurt esnafı arasında ayırımcılık yapan bu zihniyetin sonu gelmiştir. 20 yıldır istihdamlar partizanca yapılmaktadır, bugüne kadar tek bir münhal bile açılmadı. Belediye tamamen belli çıkar çevrelerine hizmet eder bir noktaya getirildi. Güzelyurt halkı artık bunları görüyor. 24 Haziran günü halk değişim için sandığa gidecek. Son günlerde Mahmut Özçınar'ın yaşadığı panik bundandır.”