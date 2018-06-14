Osman Bican yurttaşların bayramını kutladı

CTP milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyarette esnafın elini tek tek sıkan Bican, yurttaşlara sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bayramlar diledi. Ziyaret esnasında Osman Bican’ın göreve geldiği takdirde uygulayacağı projeleri içeren proje kitapçığı da dağıtıldı. CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican’ı büyük bir sempati ile karşılayan yurttaşlar, Bican’ın seçimleri kazanması temennisinde bulundu. Osman Bican ise yurttaşlara teşekkür ederek kendisine gösterilen ilgi ve güvene layık olacağını söyledi.