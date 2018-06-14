Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
195.934
DOLAR
4.6715
STERLİN
6.2257
EURO
5.4413
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Osman Bican yurttaşların bayramını kutladı

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve ekibi bugün Güzelyurt çarşısını gezdi ve yurttaşlarla bayramlaştı.

14 Haziran 2018 Perşembe 14:20
Osman Bican yurttaşların bayramını kutladı

CTP milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyarette esnafın elini tek tek sıkan Bican, yurttaşlara sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bayramlar diledi. Ziyaret esnasında Osman Bican’ın göreve geldiği takdirde uygulayacağı projeleri içeren proje kitapçığı da dağıtıldı. CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican’ı büyük bir sempati ile karşılayan yurttaşlar, Bican’ın seçimleri kazanması temennisinde bulundu. Osman Bican ise yurttaşlara teşekkür ederek kendisine gösterilen ilgi ve güvene layık olacağını söyledi.

banner39

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hak-Sen: “Kooperatifler rutin denetlenmeli"
Hak-Sen: “Kooperatifler rutin denetlenmeli"
"Onların karşılaştıkları zihniyetle Kıbrıs Türkü her olayda karşı karşıya kalıyor”
"Onların karşılaştıkları zihniyetle Kıbrıs Türkü her olayda karşı karşıya kalıyor”
TKP Yeni Güçler destek vereceği 8 başkan adayını açıkladı
TKP Yeni Güçler destek vereceği 8 başkan adayını açıkladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim