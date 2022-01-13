Osman Kırşan: “Önemli olan zoru başarabilmektir”

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UBP İskele Milletvekili adayı Osman Kırşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

UBP’de yıllardır ilçe başkanlığı görevi yürüttüğünü ve vatandaşların sorunlarını çok iyi bildiğini kaydeden Kırşan, “Ekonomik olarak kalkınma adına birçok projelerimiz var. Sağlıktan eğitime kadar her alanda istikrarlı politikalar izleyerek ülkemizi kalkındırmamız gerekiyor. Ülkemizde yapacak çok işimiz var. Yıllardır istikrarsız hükümetler nedeniyle yaşadığımız zorluklar ortadadır. Yatırımların önünü açarak yatırımcılar için ülkemizi daha cazip hale getirmeliyiz” dedi.

Hem pandemi hem de döviz krizi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını kaydeden Kırşan, “Önemli olan zoru başarabilmektir. Ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartlarda halkımıza hizmet edebilmek ve ülkeyi içerisinde bulunduğu durumdan çıkarabilmek için bu dönemde milletvekili adayı oldum” dedi.