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Osman Kırşan oylara itiraz etti, oylar sayıldı! Kırşan 61 oy öne geçti

Ulusal Birlik Partisi’nde dün yapılan aday ve sıralama belirleme seçiminde önemli bir gelişme yaşandı.

12 Aralık 2021 Pazar 21:54
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Osman Kırşan oylara itiraz etti, oylar sayıldı! Kırşan 61 oy öne geçti
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Ulusal Birlik Partisi’nde dün yapılan aday ve sıralama belirleme seçiminde önemli bir gelişme yaşandı. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından İskele bölgesinden itiraz geldi. Osman Kırşan oylara itiraz ederek yeniden sayılmasını sağladı. Sayılan oylar bir değişikliğe neden oldu ve Osman Kırşan, Halil Talaykurt’un önüne geçti. Yapılan sayımında ardından Kırşan, Talaykurt’un 61 oy önüne geçmiş oldu. Bu sonuçla Kırşan, Talaykurt’u geçerek İskele bölgesinden son sıradan aday oldu.

İtirazların ardından Ulusal Birlik Partisi İskele Bölgesi adayları şu şekilde sıralandı: İskele’de liste şu şekilde oluştu
 1- Nazım Çavuşoğlu
 2- Yasemin Öztürk
 3- Mesut Genç (Kontenjan)
 4- Emrah Yeşilırmak
5- Osman Kırşan

Son Güncelleme: 12.12.2021 23:10
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