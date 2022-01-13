Osman Kırşan: “Üniversitesi olmayan tek bölge iskele”

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UBP İskele Milletvekili adayı Osman Kırşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Öncelikli yatırım sektörlerinin tarım, inşaat eğitim ve sanayi olması gerektiğini kaydeden Kırşan, “Tarımda çeşitliliği artırmamız gerekir. Ülkede ciddi derecede tarımsal arazimiz var. Tarımsal projelerimiz hazır. Tarımsal çeşitliliği artırarak ve bu arazileri tarımsal teknolojileri de kullanarak ülkede daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirebiliriz” dedi.

Kırşan, “İnşaat sektörü son 10 yılda ciddi bir gelişme kaydetti. İskele bölgesi dünyanın her yerinden insanların geldiği bir cazibe noktası haline geldi. Hem bölgemiz hem de ülkemiz kazanıyor. Şuan orada imar planıyla ilgili bir belirsizlik var. Umuyorum ki en kısa zamanda bu sorun çözülür ve bölgenin önü açılır. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

İskele bölgesinde bir üniversite kurulaması gerektiğinin altını çizen Kırşan, “KKTC’de 6 ilçede üniversitesi olmayan tek bölge İskele bölgesidir. Öncelikli olarak ilk kurulacak olan üniversite İskele bölgesine olacaktır. Başbakan ilke bu konuda istişareler gerçekleştirdik. Bölgemize kalıcı bir üniversitenin gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.