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Osman Örek anıldı

24 Mart 2021 Çarşamba 13:04
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Osman Örek anıldı

Merhum Meclis Başkanı ve Başbakan Osman Örek, vefatının 22’nci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Osman Örek için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, bazı bakanlar, kurum ve kuruluş temsilcileri ile ailesi katıldı.

Törende protokol sırasına göre çelenkler kabre sunuldu, saygı duruşu ve istiklal marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende Merhum Başbakan Örek’in kızı Yeşim Örek konuşma yaparak, pandemi döneminin kendisine 1963-1974 yılları arasında yaşanan o zorlu dönemi hatırlattığını belirtti.
Yeşim Örek, babasının yarım asır önce bir muhtıra yazdığını ifade ederek, o muhtırada tek bir Türk bölgesinde olmanın milli mücadeledeki önemini vurguladığını söyledi..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Merhum Başbakan Osman Örek ve eşi Neriman Örek’i rahmetle andığını ifade etti...

Tatar, “Osman Örek bir devlet adamıydı. Sayın Örek, DR. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş mücadele yıllarında Zürih ve Londra anlaşmalarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaklık anlaşmalarında Türkiye’nin de garantörlük hakları da olmak üzere, o anlaşmalara Londra ve Zürih’te büyük mücadele vererek, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir kurucu ortağı olarak, tarihteki yerini almasında büyük katkıları olan bir mücadele adamı, bir avukat, bir Kıbrıslı Türk’tü.. Kendisini rahmetle anarım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Örek’in Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini her zaman vurgulayan bir avukat olduğunu ifade ederek, “Şu anda yürüttüğümüz mücadele onların yürüttüğü mücadelenin devamıdır” dedi.

Tatar, konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinerek, “Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğini vurgulamaktayız ve Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde bunları bütün dünyaya anlatacağız” ifadelerini kullandı..

Tatar’ın konuşmasının ardından tören sona erdi.
        
 


      

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