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Osman Sarpkaya ağır yaralı!

Meriç'te traktörün arkasında takılı çapa makinesinin rayını kısaltmaya çalışan 52 yaşındaki Osman Sarpkaya, çalışır durumda bulunan sağ ayağını çapa makinasına kaptırdı...

01 Nisan 2018 Pazar 21:46
Osman Sarpkaya ağır yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 17:00 sıralarında, Meriç köyünde, bir şahsın kullanımında bulunan traktörün arkasında takılı çapa makinası ile bir bahçe içerisinde çapa işi yaptığı sırada, o esnada yardım için orada bulunan Osman Sarpkaya (E-52), çalışır durumda bulunan çapa makinasının rayını kısaltmaya çalıştığı sırada sağ ayağını çapa makinasına kaptırması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Osman Sarpkaya kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyata alınmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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