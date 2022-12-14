Osmanlı Mezarlığı'nda kazı yaptılar!

KAYMAKAMLIK DEVREDE…

Değirmenlik Belediyesinin yap-sat şirketinin su hattı için yaptığı alt yapı çalışmaları sırasında İnsan kemiklerine benzer kalıntıların ortaya çıkmasının ardından Kaymakamlık, Vakıflar İdaresi ve Polis harekete geçti. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya insan kemiklerine benzer kalıntılar çıkınca Belediye tarafından kazı çalışmaları durduruldu fakat kalıntılara gereken özen usulüne uygun gösterilmeyince köpekler tarafından sağa sola taşındığı iddia edildi. Değirmenlik Belediyesi’nin yaptığı kazı çalışmalarının ise dörtlü hükumet döneminde “Sözlü” izinle yapıldığı Kaymakamlıktan verilen resmi izin belgesi olmadığı ortaya çıktı.

TAPUDA MEZARLIK OLARAK GÖRÜNÜYOR…

Gündem Kıbrıs’a konuşan Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ise “Yaklaşık 2,5-3 yıl önce Değirmenlik Belediyesi oradaki yap satçılara su hattı döşedi. Buradaki ilgili kaymakam arkadaşa gelen bilgiler doğrultusunda bu su hattının ilgili mezarlığın içinden geçtiği yönünde iddialar vardı. O denemde belediyeden yapılan araştırmada bunun mezarlık yeri olmadığı yanından geçtiği şeklinde yazılı bir dilekçe bulunmadığı için o dönemde kapatıldı. İlgili hat döşendi. İlgili yerlere de su verildi. Bizlere gelen ihbar üzerine bir araştırma yaptık. Tapu dairesi ile yaptığımız çalışma neticesinde ilgili bölgenin Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına 1900’lü yıllarda mezarlık yeri olduğuna dair tabudan kaydını aldık” ifadelerini kullandı.

MEZARLIKLAR YASASI AÇIKTIR…

Akkuş, “Yerin tam yerini tespit etmek adına ilgili tapu memuru arkadaşlar ile sınırlarını belirmek üzere tekrar ilgili müfettiş arkadaşlar gittiler. Salı günü sınır testi yaptılar. Mevcut durumda da ilgili kazılan yerin sınırların içinde olduğunu gördük. Salı günü Değirmenlik Belediyesine zamanında yaptığı kazı ile alakalı yazı yazarak açıklama istedim. Vakıflar İdaresine de bir yazı yazıldı. Gelen cevaplar doğrultusunda da bir karar vereceğiz. Mezarlıklar yasası açıktır. Meftayı kaldırmak isterseniz Bakanlar Kurulu kararı ile karar alarak bir cenazeyi açabilirsiniz. Bununda yasası vardır. İlgili yerin tapudaki kaydına göre Vakıflar İdaresine ait mezarlık bölgesidir. Normal şartlarda Rumlara ait olan mezarlıklara bile dokunamayız” dedi.

SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIZ…

Akkuş, “Kemikleri toplayıp bir yere gömmüşler. Kimin gömdüğünü de bilmiyoruz. Belediye bunu göz ardı edip orasını kazarak bu boruları döşediyse sıkıntılı bir süreç yaşayacağız gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan bölge sakinleri de Gündem Kıbrıs'a konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Bölge sakinleri şunları söyledi:

Olay Alkışlı: Atalarımın kemikleri dışarda düşün düşün kafayı yiyecek duruma geldim

1968 Yılında Beyköy’de doğdum. Doğma büyüme Beyköylüyüm. Şu an söz konusu olan olay benim atalarımın mezarları var burada 100-150 senelik mezarlardan bahsediyoruz burada. Bundan yaklaşık 2 buçuk yıl önce buralar dozerle kazılarak karşıdaki apartman için su götürdüler. Bu kazı sırasında bizim atalarımızın kemiklerini gün yüzüne çıkardılar. Ben bunları toparlamaya çalıştım, bir miktar toparlayıp gömdüm de. Bu arada konuyu Belediye Başkanıyla da görüştüm. Başkan bana söz verdi. ‘Olay merak etme, bir hata yaptık, en kısa sürede bu hatamızı düzeltmeye çalışacağız. Tapucu çağıracağız, demirleri çakacağız ve telleyip bölgeyi rehabilite edeceğim’ dedi. Bana bunun sözünü verdi bende sesimi çıkarmadım bunca zaman, bekledim, bekledim ve üzerinden yaklaşık 2 buçuk yıl geçti. Bu süreçte vicdanım beni çok kötü duruma getirdi. Atalarımın kemikleri dışarda düşün düşün kafayı yiyecek duruma geldim. Olay bu şekilde ortada. Olduğumuz bölgede mezar taşları da görünür vaziyette. Burası bizim atalarımızın yattığı yer. Ölüye saygı rica ediyoruz. Yetkilileri göreve davet ederim, ne gerekirse yapılması gerekiyor.

İsmini vermeyen şahıs: Yetkililer iş başına

Burada görüneni zaten artık konuşmaya gerek yok. Mezar taşı orada duruyor ancak ayaklar gitti. Toprakları biliyoruz kazıdığımız anda kemikler ortaya çıkacak zaten. Biliyoruz yaşayana saygımız yok ama anladık ki artık ölüye de saygımız yok. Yetkililer derhal iş başına geçsin

İsmini vermeyen şahıs: Belediye kendi başına iş yaptı

Belediye iki suç işledi. Mezarların ortasından geçip boru döşediler döndüler dereleri temizlediler çıkan pislikleri mezarların üzerine attılar. Kaymakamlıktan izin alındı mı bunları yapmak için. Belediye kendi başına iş yaptı ve çok ayıp etti.

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL