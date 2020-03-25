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Otel ve casino işletmecileri hüsrana uğradı!

Hükümet tarafından açıklanan ekonomik tedbir ve destek paketinde turizm sektörüne dair hiçbir düzenleme olmaması nedeniyle, otel ve casino işletmecileri birlikleri, hükümete yönelik tepkilerini göstermeye hazırlanıyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 22:04
3897 Okunma
Otel ve casino işletmecileri hüsrana uğradı!

Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan dolayı zor günler geçiren ve hatta önümüzdeki dönemlerde de ciddi sorunlar yaşayacakları için hükümetin açıklayacağı ekonomik tedbir paketinden büyük beklentisi olan turizm sektörünün beklentileri hüsranla sonuçlandı.

Turizm sektöründe çalışan personellerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olması nedeniyle, bu kişiler devletin vereceği bin 500 TL’lik maaş desteğinden de yararlanamayacaklar.

EYLEM YAPACAKLAR

Hükümet tarafından açıklanan ekonomik tedbir ve destek paketinde turizm sektörüne dair hiçbir düzenleme olmaması nedeniyle, otel ve casino işletmecileri birlikleri, hükümete yönelik tepkilerini göstermeye hazırlanıyor.
Elde edilen bilgilere göre, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği’nin yönetim kurullarını toplayarak eylem planı hazırlayacakları öğrenildi.
Turizm sektörü temsilcileri, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirerek siyah çelenk bırakmaya hazırlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
OtelTurizm
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Terazi 2020-03-25 22:41:58

Devlet elinden geleni yaptı ve memurlarını korudu Allah muhafaza memurlar en cok oy potansiyeli olan kesim e onlarda haklı vatandaş daskaynatip suyunu içsin Allah yar ve yardımcımız olsun

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akrep 2020-03-25 22:46:20

Cek cak başka birşey yok. Esnafa vergi erteleme veya af yok anca memur. bankalar hiçbir hakkından vazgeçmiyor. Faiz de faiz

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VATANDAŞ 2020-03-25 23:23:10

KÖR YİYİCİLER VE KUMARBAZLAR EYLEM YAPACAKMIŞ.

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