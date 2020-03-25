Otel ve casino işletmecileri hüsrana uğradı!

Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan dolayı zor günler geçiren ve hatta önümüzdeki dönemlerde de ciddi sorunlar yaşayacakları için hükümetin açıklayacağı ekonomik tedbir paketinden büyük beklentisi olan turizm sektörünün beklentileri hüsranla sonuçlandı.

Turizm sektöründe çalışan personellerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olması nedeniyle, bu kişiler devletin vereceği bin 500 TL’lik maaş desteğinden de yararlanamayacaklar.

EYLEM YAPACAKLAR

Hükümet tarafından açıklanan ekonomik tedbir ve destek paketinde turizm sektörüne dair hiçbir düzenleme olmaması nedeniyle, otel ve casino işletmecileri birlikleri, hükümete yönelik tepkilerini göstermeye hazırlanıyor.

Elde edilen bilgilere göre, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği’nin yönetim kurullarını toplayarak eylem planı hazırlayacakları öğrenildi.

Turizm sektörü temsilcileri, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirerek siyah çelenk bırakmaya hazırlanıyor.