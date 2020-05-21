Otel ve Plajlar için kriterler hazır

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’i kabul ederek, ‘ülkemizde konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşulları’ kitapçığını takdim etti.

Üstel, salgın dolayısı ile tüm ülkelerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu sıkıntı içerisinde en büyük yarayı turizm sektörünün aldığını söyledi.

Üstel, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik, hükümet olarak alınan kararlar ve halkın alınan bu kararlara hassasiyetle riayet etmesi, kontrolü normalleşme sürecinin başlamasına vesile olmuştur” diye konuştu.

Salgın sonrasında turizm sektörünün yeniden canlandırılması ile ilgili Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ‘ülkemizde konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşulları’nı içeren kitapçığı hazırladıklarını ifade etti.

Turizm sektörü ile birlikte belirlenen kriterlerin, ülke turizmini yeniden ayağa kaldıracağını belirten Üstel, tüm paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde, milli bir seferberlik ruhuyla hareket ederek, Güvenli ada konumunda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni arzulanan noktaya getireceğini söyledi.

Konaklama tesislerinde ve plajlarda alınacak olan tedbirler şöyle:

ÜLKEMİZDE KONAKLAMA TESİSLERİNDE VE PLAJLARDA KORONAVİRÜS (CORONAVIRUS) SONRASI AÇILIŞ KOŞULLARI

Genel Tedbirler ve Uygulamalar

Hijyen güvenlik protokolü hazırlanarak, konaklama tesisleri sertifikalandırılacak.. Tesislerin denetimleri Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.

a) Otel çalışanları davranış, hijyen ve sanitasyon eğitiminden geçirilerek, koşullara uygunluğu denetlenecektir. Eğitim ve denetleme, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliği ile Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği Covid- 19 konusunda bilgili bir uzman tarafından eğitim verilecek ve sertifikasyon sistemine gidilecek. Eğitim ve denetlemeden geçen tesisler sertifikalandırılacak. Sertifikayı alamayan tesisler ise açılmayacaktır.

b) Alınan eğitim sonrasında işletme yönetimi tarafından belirlenen yetkili kişi, hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde, 1102 nolu KKTC Sağlık Bakanlığı çağrı merkezi aranır, sağlık kuruluşu tarafından hasta devir alınıncaya kadar izole edilir, hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanır, COVID-19 teşhisi konmuş ise konaklamanın sona ermesinden sonra müşteri odası standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilir ve havalandırılması sağlanır.

a) Otele giriş yapacak olan her misafirin her girişinde ateşi kontrol edilecektir.

b) Hava, kara ve deniz kapılarından giriş yapan misafirlerinden PCR testi istenilecek, otelde de bu rapor kayıt altında tutulacak.

Ortak alanlarda sosyal mesafe düzenlemesi yapılacaktır.

Açık alanlar periyodik olarak dezenfekte edilecektir.