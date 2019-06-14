Otellerde doluluk oranı yüzde 49

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)’un otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinin, Mayıs 2019 ortalama doluluk oranı yüzde 49 oldu.
KITOB’dan yapılan açıklamaya göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Mayıs 2019 ayında % 54 oranında gerçekleşti. Nisan 2019 ayına göre %11 oranında bir gerileme; Mayıs 2018 yılına göre ise % 22 oranında bir düşüş oldu.
Küçük otellerin Mayıs 2019 ayında doluluk oranı % 43 olurken; Nisan 2019 ayına göre % 2 oranında bir artış, Mayıs 2018 yılına göre %16 oranında bir düşüş gerçekleşti.
Tüm otellerin Mayıs 2019 ayında doluluk oranı ortalaması % 49 olurken; Nisan 2019 ayına göre % 4 oranında, Mayıs 2018 yılına göre % 18 oranında düşüş gerçekleşti.
Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolar aldı. herkes bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmaya başlayabilirr.
....... >>>>>>>> www.WebJob98.Com
Rumun bizim turizmi ne kadar kestiğini kimseler bilmiyor, adamlar bizim turistimizi engelliyor, uyanın, tüm pislikler rum elçiliklerinde..
Bir gece için bir kız bulmak ister misin? Hoş geldiniz >>> www.Sexydrom.Com