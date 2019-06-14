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Otellerde doluluk oranı yüzde 49

14 Haziran 2019 Cuma 16:41
Otellerde doluluk oranı yüzde 49

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)’un otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinin, Mayıs 2019 ortalama doluluk oranı yüzde 49 oldu.

KITOB’dan yapılan açıklamaya göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Mayıs 2019 ayında % 54 oranında gerçekleşti. Nisan 2019 ayına göre %11 oranında bir gerileme; Mayıs 2018 yılına göre ise % 22 oranında bir düşüş oldu.

Küçük otellerin Mayıs 2019 ayında doluluk oranı % 43 olurken; Nisan 2019 ayına göre % 2 oranında bir artış, Mayıs 2018 yılına göre %16 oranında bir düşüş gerçekleşti.

Tüm otellerin Mayıs 2019 ayında doluluk oranı ortalaması % 49 olurken; Nisan 2019 ayına göre % 4 oranında, Mayıs 2018 yılına göre % 18 oranında düşüş gerçekleşti.

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Doluluk Oranı
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