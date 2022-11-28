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Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk 10 ayında % 43,6’ya yükseldi

Turizm Bakanlığı 2022 yılı Ocak-Ekim verilerini açıkladı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 14:53
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Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk 10 ayında % 43,6’ya yükseldi



Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Ekim döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 43,6’ya yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 27,1 idi.

Ocak-Ekim 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre toplam yabancı turist bazında yüzde 247,9; gecelemede ise yüzde 270,5 arttı.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 10 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 788 bin 750 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 226 bin 715 olarak kayıtlara geçmişti. Bakanlık verilerine göre 10 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 226,9 artarak 572 bin 574 oldu. 

2022 yılının ilk 10 ayında otellerde konaklayan 216 bin 176 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 319,3 artışa işaret ediyor. 2022 Ocak-Ekim döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı. Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 3 milyon 93 bin 783 ile geçen yıla oranla yüzde 270,5 artış oldu.

Anahtar Kelimeler:
OtellerDoluluk OrasıTurizm
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