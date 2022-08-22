Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi

Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk 7 ayında % 36,8’e yükseldi

Turizm Bakanlığı 2022 yılı Ocak-Temmuz verilerini açıkladı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:25
75 Okunma
Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk 7 ayında % 36,8’e yükseldi


Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Temmuz döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 36,8’e yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 15,8 idi.

Ocak-Temmuz 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 801,8, gecelemede ise yüzde 773,5 arttı.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 7 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 478 bin 815 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 53 bin 94 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 7 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 776,3 artarak 350 bin 800 oldu.

2022 yılının ilk yedi ayında otellerde konaklayan 128 bin 15 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 880,1 artışa işaret ediyor.

2022 Ocak-Temmuz döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 1 milyon 772 bin 911 ile geçen yıla oranla yüzde 773 artış oldu. BRT

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı
Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı
Sağlığımız hastane yönetimi yüzünden kötüye doğru ilerliyor!
Sağlığımız hastane yönetimi yüzünden kötüye doğru ilerliyor!
Okullardaki tamiratlar neden gecikiyor?
Okullardaki tamiratlar neden gecikiyor?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim