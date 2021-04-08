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Otellere 55 milyon TL ödenecek

Karantina için Mart ayı sonuna kadar otellere ödenmesi gereken rakam 55 milyon TL'ye ulaştı...

08 Nisan 2021 Perşembe 16:54
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Otellere 55 milyon TL ödenecek

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, devam eden karantina sistemi için bu Maliye Bakanı Dursun Oğuz BRT’de katıldığı canlı yayında merak edilen bazı konulara açıklık getirdi.

Karantina ücretlerinden dolayı Mart sonuna kadar 50-55 milyon TL'lik bir rakamın ortaya çıktığını söyleyen Oğuz, bu ödmenin yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Oğuz, “Gelenlerin 3’te 2’si öğrenci… 11 bin civarında öğrenci geldi. Sadece öğrenciler için ödenen rakam 30 milyonu geçti. Bunu elbette bu halk, bu devlet ödüyor. Ama gelirleri artırmak için bazen giderleri de artırmak gerekir. Konuyu bu çerçevede ele almak lazım” dedi

Bakan Oğuz, Covid ile mücadelede ekonomik olarak güçlenmenin sağlanması için ülkede nüfusun olması gerektiğine vurgu yaptı.

Geçen yıl Mart ayında başlayan covid nedeniyle karantina sistemi de başlatılmış ve Aralık ayına sonuna kadar devletin kasasından karantina ücretleri için 120 Milyon TL ödenmişti.

SES KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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