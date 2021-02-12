Otellere günde 500 bin TL

Maliye Bakanı Dursun Oğuz pandemiyle mücadeleye harcanan bütçeyle ilgili bilgi verdi, özellikle oteller de konaklama maliyetinin büyük olduğunu ifade etti.

Katıldığı televizyon programında konuşan Bakan Oğuz, günde 450-500 bin TL arasında otel masrafı olduğunu açıkladı.

Bunun aşağı yukarı ayda 15 milyon TL’ye tekabül ettiğine dikkat çeken Oğuz, bu yönetimin sadece KKTC’de kullanıldığını da kaydetti.

Oğuz şöyle konuştu:

“Bin 1600 civarında temaslı vatandaşımız var. Bunlara ek olarak 185 kişi de güneye giden işçiler var, onlarda otellerde kalıyorlar. Bunların tümünü devlet karşılıyor. Sayı değişken olduğu için tam bir rakam veremem ama günde 450 ile 500 bin TL arasında konaklama masrafı ödeniyor. Bu ödemeleri devlet yapıyor”

20 otelde konaklama yapılıyor

Otellere ve yurtlara gecelik ödeme yapıldığını söyleyen Bakan Oğuz aylık 15 milyon TL’ye yakın bir masrafın oluştuğunu anlattı.

“Böyle bir karantina uygulaması ne Güney’de ne Türkiye’de var.. Başka yerde var mı, duymadım da… Riski en aza indirmek için yapıyoruz bu uygulamayı ama maliyeti de var” diyen Oğuz, son durumda 14 otelde temaslı vatandaşların, 6 otelde de corona pozitif vatandaşların konakladığı bilgisini verdi.

Kaynak : Ses Kıbrıs