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Otellerin ekim ayı doluluk oranları açıklandı

Otellerin doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış gösterdi

12 Kasım 2019 Salı 16:04
Otellerin ekim ayı doluluk oranları açıklandı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), ekim ayında otellerin ortalama doluluk oranları yüzde 64 olarak açıklandı

KITOB’un ekim ayı raporuna göre, ortalama doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış gösterirken eylül ayına oranla ayni seviyede kaldı

Ekim ayında 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranı yüzde 74 ile geçen yılın ekim ayına göre yüzde 9 oranında yükselirken, eylül ayına oranla yüzde 1 düşüş gösterdi.

Küçük otellerin doluluk oranı ise yüzde 54 ile geçen yılın ekim ayına ve bu yılın eylül ayına göre ayni oranda kaldı

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