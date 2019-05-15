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Otellerin Nisan ayı doluluk oranı açıklandı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne (KITOB) üye otellerin Nisan ayı doluluk oranı yüzde 51 oldu.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:09
Otellerin Nisan ayı doluluk oranı açıklandı
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KITOB’dan yapılan açıklamada, üye otellerin bir yıllık karşılaştırmalı Nisan ayı doluluk oranı açıklandı. 
KITOB’un, otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinin, Nisan ayına ilişkin dolulukları şöyle oldu: 

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“5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Nisan 2019 ayında %60 oranında olmuştur. Buna göre; geçen Mart 2019 ayına göre %7 oranında bir artış gerçekleşirken, geçen Nisan 2018 yılına göre %20 oranında bir düşüş olmuştur.
Küçük otellerin Nisan 2019 ayında doluluk oranı %42 olmuştur. Buna göre; geçen Mart 2019 ayına göre %7 oranında bir artış yaşanırken, geçen Nisan 2018 yılına göre %14 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.
Tüm otellerin Nisan 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %51 olmuştur. Geçen Mart 2019 ayına göre %8 oranında bir artış olurken, geçen Nisan 2018 yılına göre %18 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
OtelNisanKKTC
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ABDI KELES 2019-05-15 19:09:50

Otellerin doluluk orani yerine ,casinolarin desek daha dogru olur. Kumarhaneler olmasin bakalim ne olur.

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Alev 2019-05-15 20:12:07

karsiyakali rifat cemal düzdaaban ciktiği yok elin sapiği pislik birde namuslu gecinir garısı ònunde donu endirse baskasina seyredecek ahlaksız

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Vatandaş20 2019-05-16 10:58:55

Turizmin gelişmesi için KKTC mutlaka kendi milli havayolunu tekrar kurmalıdır.

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