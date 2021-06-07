Otellerin Yerel Piyasaya Katkısı Küçümsenemez

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Gündem Kıbrıs için Çiğdem Aydın’nın sorularını yanıtladı. Pandemi sürecinin Turizm için zor geçtiğini belirten Ataoğlu, biz umudumuzu hiç yitirmedik bağlantılarımızı koparmadık ulaşım sıkıntısını aştığımız anda acenteler ülkeye turist getirmeye hazır dedi.

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Geçtiğimiz Ramazan bayramında kapalı turizm yapıldığına işaret eden Ataoğlu, sadece bir haftalık süreçte yerel piyasada otellerin yaptığı alışverişin 20 milyon TL olduğunu açıkladı. Ataoğlu turizm işletmelerinin özellikle KKTC ekonomisi için önemli olduğunu herkesin gerekli katkıyı koymasının önemli olduğunu söyledi.

Ataoğlu, çift PCR ve kabul edilebilir aşı kartı ile ülkeye gelişlerin başladığına dikkat çekti. Ataoğlu “biz acentelerle ve yurt dışı ile bağlantımızı hiç kesmedik. Ramazan bayramında kapalı turizm yaptık 10 uçak istedik 4 verildi. Ne kadar çok uçak alabilirsek o kadar Turist akışını sağlayabilecek potansiyelimiz vardır. Turizm için umudumuzu elbette kaybetmedik kaybetme gibi bir lüksümüz zaten yok olamaz da” dedi.

Hedef pazarlarda gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Ataoğlu, sağlık üst kurulunun vereceği kararlarla hareket alanını genişletebileceğini belirtti.

“ÇEVRE LABARATUVARI KURULUYOR”

Çevre konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Ataoğlu, “analiz labaratuvarı kuruyoruz artık ülkeye giren akaryakıttan tutun kömür ve benzeri bir çok materyalin tahlili yapılacak çevre konusunda hassas davranıyoruz denetimleri yapıyoruz. Yakında bir yasal düzenleme ile çevre polislerimiz göreve başlayacak. Bu kapsamda denetimler daha da hız kazanacak ama ceza kesmek değil mesele tüm halkın duyarlı olması gerekir. Gelecek dönem okul müfredatına çevre dersi giriyor bunun çalışması da yapıldı daha bilinçli bir toplum için eğitimi de hayatımıza katmalıyız” dedi.