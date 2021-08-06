OTEM yıllar sonra yeniden eğitimlere başladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Otelcilik, OTEM yeniden eğitimlere başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütülen eğitim müfredatında, OTEM'in eskiden olduğu gibi sektöre ara eleman yetiştirme konusunda büyük görevler üstleneceği bildirildi.

Turizm sektörünün en büyük şikayeti olan ara elaman eksikliği ve birçok otel işletmesinin bu açığı yurtdışından giderdiğini ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, OTEM’i yeniden hizmete açmakla, bu eksikliği gidereceklerini vurguladı.

OTEM’de şimdilik sadece Barista eğitiminin verildiğini belirten Ataoğlu, önümüzdeki günlerde Turizm paydaşlarının talepleri doğrultusunda, yeni eğitimlerin de başlayacağını kaydetti.

OTEM’in İşsizlik sorununa önemli oranda çözüm getireceğini ifade eden Ataoğlu, turizm sektöründe yatırımların her geçen gün arttığını, OTEM’den yetişecek elemanlarla hem işsizlik sorununa çare üretileceğini, hem de vasıflı bireylerle turizmde kalitenin artacağını söyledi.

Ataoğlu, gençlerin ülke turizminde daha fazla yer alması için bakanlık olarak yapılan çalışmaları, gerek sosyal medyada, gerek kamu spotları yayınlayarak, gerekse billbordlara verilen ilanlar ile teşvik etme arzusunda olduklarını söyledi.