Othello Kalesi önündeki tabelelar hasara uğratıldı

Geçtiğimiz yıl Othello Kalesi önünde bulunan Shakespeare büstünün çalınmasının ardından aynı nota da bu kez de MASDER'in yönlendirici tabelâları hasara uğratıldı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mağusa İnisiyatifi aktivisti Serdar Atai yaşanan olaya tepki gösterdi.

Atai, büstün çalınmasının ardından güvenlik kameralarına acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladıklarını ifade ederken, “Shakespeare büstü faili meçhul kalmaya devam ettikçe, bu tip olaylar da yaşanmaya devam edecektir” yorumunda bulundu.

Atai’nin paylaşımı şu şekilde:

"Mağusa Suriçi Othello Kalesi önünde Vandalizm bitmiyor! Şekspir'in büstü çalındığında güvenlik kameralarına acil ihtiyaç olduğunu bir kez daha yazıp söylemiştik. Aynı noktada bu sefer de MASDER'in yönlendirici tabelâları hedef alınıp zarara uğratıldı. Şekspir büstü faili meçhul kalmaya devam ettikçe, bu tip olaylar da yaşanmaya devam edecektir."