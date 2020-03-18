Otobüs aprondan aldı, karantiya götürüyor

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, az önce Ercan’a inen uçaktaki yolcular toplu olarak karantinaya götürülüyor.
Ercan’a inen uçak yolcuları aprona getirilen otobüse bindirildi.
Yolcular karantinada tutulacakları Girne’deki Malpas Otel’e götürülüyor.
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, az önce Ercan’a inen uçaktaki yolcular toplu olarak karantinaya götürülüyor.
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, az önce Ercan’a inen uçaktaki yolcular toplu olarak karantinaya götürülüyor.
Ercan’a inen uçak yolcuları aprona getirilen otobüse bindirildi.
Yolcular karantinada tutulacakları Girne’deki Malpas Otel’e götürülüyor.