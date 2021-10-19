Otobüs biletleri zamlandı

Covid-19 salgının baş göstermesiyle aylarca çalışamayan, çalışmaya başladıktan sonra da kaybedilen müşteriyi bir türlü bulamayan toplu taşımacılıkla uğraşan şirketler, akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan zamların yanı sıra dövizdeki yükseliş nedeniyle yedek parça fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamadı ve otobüs bileti fiyatlarını artırma kararı aldı. Otobüs şirketleri özellikle şehirler arasındaki seferler için biletlere 4 ile 10 TL arasında değişen artışlar getirdi.

Toplu taşımacılıkla uğraşan firmaların yetkilileri, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, dövize bağlı olarak neredeyse üçe katlanan yedek parça fiyatları gibi birçok nedenden dolayı ayakta duramayacak noktaya geldiklerini belirterek, faaliyetlerine devam edebilmek için bilet fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını anlattı. Mağusa-Lefkoşa seferi yolcu için 20 TL’den 24 TL’ye, 18 TL olan öğrenci tarifesi ise 20 TL olarak belirlendi.

Lefkoşa-Güzelyurt seferi, yolcu için 15 TL’den 21 TL’ye, öğrenci için 10 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Güzelyurt-Lefke seferi ise 5 TL’den 10 TL’ye çıktı. Lefkoşa-Girne seferleri ise yolcu için gidiş 9 TL’den 15 TL’ye, gidiş- dönüş 15 TL’den 25 TL’ye yükseldi.

“Çaresiziz”

Lefkoşa-Güzelyurt-Lefke-Girne arası yolcu taşımacılığı yapan Çimen Dolmuşları ve Akva Şirketi adına KIBRIS’a konuşan Çimen Dolmuşları Direktörü Tamer Şeker, pandemi sonrası dövizin yükselişiyle mazota art arda zamlar yapıldığını ve özellikle yedek parça fiyatlarının üçe katlandığını vurgulayarak, Akva Şirketi’yle varılan ortak kararla, zam yapmak zorunda kaldıklarını anlattı. Şeker, gelirlerinin giderlerini karşılamadığından yakınıp, “Çaresiziz. Keşke taşımacılık bedellerini devlet üstlense. Bizim de vatandaşın da alım gücü düştü. Toplu taşımacılığa mazot desteği verilebilir veya taşımacılık bedellerini devlet karşılayabilir. Teşvik şart. Teşviksiz ayakta durmamız çok zor” ifadelerini kullandı. Çimen Dolmuşları Direktörü Tamer Şeker, Lefkoşa-Güzelyurt seferi, yolcu için 15 TL’den 21 TL’ye, öğrenci için 10 TL’den 15 TL’ye yükseldiğini kaydetti. Tarifelere bakıldığında duraktan durağa 33 TL iken Çimen Dolmuşları’nın adresten adrese 25 TL’ye sefer yaptığını dile getiren Şeker, zamlara rağmen, bu fiyatların devletin belirlediği tarifenin de altında olduğuna vurgu yaptı. Güzelyurt’tan Lefke’ye devletin belirlediği tarifenin 12.84 TL olduğunu ve zamdan önce seferlerin 5 TL’ye gerçekleştirildiğini kaydeden Şeker, bu rakamın mazot parasını dahi karşılamadığından 10 TL’ye çıkardıklarını belirtti. Şeker, “İki şirket oturup konuştuk. Yine de tarifenin altında belirlendi. Güzelyurt-Girne seferi ise dolmuş 36 TL’dir. Biz 25 TL’ye gidiyoruz. Yeni belirlenen tarife bedelleri, devletin belirlediği tarifenin hâlâ altındadır. Art arda mazot ve dövizin artışı, yedek parça bedellerinin üçe katlanmasıyla, bu zamlardan sonra ayakta duramaz hale geldik. Akva şirketiyle ortak karar aldık. Mecburen bu fiyatları belirledik” dedi. 2020 Mart’tan bugüne devletten hiçbir katkı almadıklarının altını çizen Şeker, şöyle devam etti: “Pandemi döneminde oturan araçlarımıza dahi devlet seyrüsefer alıyor. İşletme izinlerini de düzenli alıyor. Pandemiden sonra döviz arttı, mazot ciddi şekilde zamladı. Yedek parça fiyatlarında ciddi şekilde artış var. Fiyatlar üçe katlandı. 14 Mart - 14 Eylül 2021 tarihleri arasında yolcu sayısında yüzde 80 düşüş yaşadık ama ne yazık ki giderlerimiz korkunç arttı. Devlet vergileri de aldı. 14 Eylül’den sonra öğrenci geldikten sonra işlerimiz açıldı ama giderlerimiz üçe katlandı. Pandemi döneminde oturan araçlar masraf çıkardı. Taşımacılık yapanların büyük bir kısmı zaten borçlu. Vatandaşlarımızı da düşünerek yine de tarifenin de altında fiyat belirledik. Gelirimiz, giderimizi karşılamıyor. Hakikaten bu dönemde artış yaptığımız için üzgünüz ama çaresizim. Dayanacak gücümüz kalmadı.”

Mağusa-Lefkoşa seferi 20 TL’den 24 TL’ye çıktı

Lefkoşa-Gazimağusa arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şirketleri arasında yer alan İtimat Yolcu ve Nakliye Şirketi Direktörü Mehmet Tilki de zamlara ve ekonomik daralmaya rağmen, devletin belirlediği tarifenin altında bir zam kararı alındığını belirtti. Mağusa-Lefkoşa seferlerinin yolcu için 20 TL’den 24 TL’ye çıkarıldığını, 18 TL olan öğrenci tarifesinin ise 20 TL olarak belirlendiğini kaydetti. Tilki, devletin belirlediği tarifenin ise yolcu için 24 TL, öğrenci için 21.6 TL olduğunu dile getirdi. Tilki, dövizin artmasıyla gerçekleşen zamların yanı sıra mazota gelen zamların yeni tarifelerin belirlenmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/otobus-biletleri-zamlandi-h119864.html