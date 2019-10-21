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Otobüs salon araca çarptı!

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:30
Otobüs salon araca çarptı!

Akçay – Güzelyurt Anayolu üzerinde, bugün sabah saat 07:30 sıralarında, Bircan Küçükgöde (E-35), yönetimindeki TNZ 625 plakalı otobüs ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları, dikkatsizce sağdan geçmeye çalıştığı sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağ tarafta bulunan Akçay zeytin yağı fabrikasına dönüşe geçen Turgut Yalınkaya (E-73) yönetimindeki LY 235 plakalı salon araca çarptı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRT

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Anahtar Kelimeler:
OtobüsSalonAraçHaberGündemKıbrıs
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