Otobüs şoförü Rasulov'un ölümünden sorumlu tutuluyor

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre,

Mağusa'da önceki gün Mohammad Ahmad'ın kullanımındaki otobüs ile anayola dikkatsizce çıkış yapan Bayram Rasulov'un kullanımındaki bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Rasulov hayatını kaybederken otobüs şoförü Mohammad Ahmad'ın tutuklandı. Zanlı dün "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma" ve "Hızını salim hadde indirmeme" suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmaması nedeni ile zanlı Ahmad'ın 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Akşam saatlerinde hayatını kaybetti

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Yaşar Arkıner, 19 Ekim 2018 tarihinde saat 13:25 sıralarında Altay Sokak ile Ayhan Niyazi Sokak'ın birleşiminde bisiklet ve otobüsün çarpıştığı bir trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov'un Altay Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Ayhan Niyazi Sokağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Muhammad Ahmad'ın yönetimindeki TPR 892 plakalı otobüsün hızını kavşağa geldiği sırada salim hadde indirmediğini belirten Arkıner, kaza yaşandığını belirtti.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Rasulov'un kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirten Arkıner, Rasulov'un saat 19:15 sıralarında hayatını kaybettiğini belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirten polis çavuşu, kaza anında otobüs içinde 17 yolcunun bulunduğunu, görgü tanığı bir yolcudan ifade alındığını ancak alınması gereken ifadelerin olduğunu belirterek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.