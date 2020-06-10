Otobüs yolcuları taşıyacak mı?

Koronavirüs salgını öncesinde turizmde başımız göğe mi ermişti?

Hayır!

Ama, durum şimdiki gibi değildi elbette!

Akmazsa damlayan bir turist kapasitemiz vardı!

Hatta “lokomotif sektör”ümüz turizmdi ama bu sektörün bizi ayağa kaldırıp, şahlandırması için en başta siyasi çözüm olmak üzere; bir takım gelişmeler gerekiyordu!

-*-*-

Şimdi her şey daha kötü!

Siyasi çözüm olmazsa, “bir takım gelişmeler” yeterli olmayacak; “bin takım gelişme” olması gerekecek!

-*-*-

Neden?

Çünkü artık hiç bir şey eskisi gibi değil!

Yani?

-*-*-

Bakın, “siyasi çözüm”, Rumların gözleri çok güzeldir diye gerekli değildir!

Siyasi çözüm, bizim ayağa kalkmamız için şarttır!

Ekmektir!

Paradır!

Gelecektir!

-*-*-

Her şey para değildir; insanın onuru da olmalı!

O da doğru!

Onursuz olun demiyoruz ki!

-*-*-

Haaa siyasi çözüme “onursuzluk” olarak bakıyorsanız, o sizin sorununuz!

Bence onurlu bir siyasi çözüm mümkündür!

Ve şarttır!

-*-*-

Nasıl turist getireceksiniz?

Türkiye’den mi?

Sadece Türkiye’den gelecek kumarcıyla bu işin olmayacağı nettir!

Elbette akmazsa damlar ama bizim işimiz damla sulamayla olmuyor!

Damlacık damlacık geldiğinde; devletin memuru ve maaşlısı ödeniyor, gerisi kalıyor.

Tekrar ediyorum, koronavirüs öncesinde de yetersizdi turizm!

Şimdi tam yetersiz haldedir!

-*-*-

Efendim yanımızda Türkiye var!

Arkamızda Türkiye var!

Gerçekten bir diyeceğim yok!

Ama, Türkiye’nin verdiği para, “motoru yanmış bir otomobile 20 at bağlayıp çekmekten başka bir şey değil!”…

Allah tabii ki razı olsun!

Türkiye’ye binlerce kez teşekkürler ama olmuyor, olmadı, olmayacak!

-*-*-

Çünkü bizim gelirimiz olmalı!

“Gelin hep birlikte gannavuri işine girelim” diyorum, “ciddiyetsiz esrarkeş” diyenler çıkıyor!

Oysa ne esrarkeşim ne de ciddiyetsiz!

-*-*-

Gerçekten mevcut şekliyle bu tren yürümez!

Bu gemi açılamaz!

-*-*-

Efendim Rumlar bize ambargo uyguluyor!

İzolasyon uyguluyor!

Her yerde bizi şikayet ediyorlar!

-*-*-

Eveeeet!

Doğrudur!

Peki, Rumların, durduk oturduk yerde, “KKTC’yi size bağışladık, buyurun, ayrı devletinizi kurun” demesini mi bekliyorsunuz?

Gerçekten bunu bekleyen var mı?

“Bağışladık kardeşim sizi; çünkü doğrudur, size 1960’larda 11 yıl süreyle çok çektirdik, alın tüm mülklerimiz sizin olsun” demelerini mi bekliyorsunuz?

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti bir devlettir!

“Oydu, buydu, şuydu, bizi atmışlardı, alıp devleti kaçmışlardı…”

Geçiniz bunları!

Kıbrıs Adası üzerinde ikinci bir devlete Rum toplumu veya halkı izin vermez!

Bunu zorla da yaptıramayız!

Amerika, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin üzerine göktaşı düşse; beşi birden koronadan yıkılsa da bizim Kıbrıs Adası üzerinde ayrı ve bağımsız devlet kurma şansımız olmaz!

-*-*-

Ve her geçireceğimiz turiste müdahale etmeye devam ederler.

Her atacağımız adımın önüne taş koymayı sürdürürler.

Silahla, tankla, topla da bu engeli aşamayız.

Sadece daha berbat edebiliriz.

Yoksa gücümüz yok değil!

-*-*-

Yapabileceğimiz tek şey, otobüsün yolcuları sağlıklı bir şekilde köyden şehere, şeherden köye taşımayı başarmasıdır.

Ne demek mi istiyorum?

-*-*-

Anlatayım…

1960’lı yıllar.

Ayrıldık…

Kıbrıs Türk toplumu enklavlarda yaşam sürüyor…

Bir Bayraktar ve bir miktar da Sancaktar adı verilen Türkiye’den gönderilen komutanlar, bu enklavları yönetiyor.

Bir köyümüzün otobüsü, sabah köylülere Şeher adını verdiğimiz “Lefkoşa’ya” götürüp, akşam üzeri köye geri dönüyor.

“Şeher” adı, şehirden geliyor…

-*-*-

Çökse de, yıkılsa da, ayrılsak da, bazı kurumlarımızı ayırsak da, devlet, tek devlet; Kıbrıs Cumhuriyeti…

Bu devletin polisi, haliyle de Rum polisleri, köy otobüsünün üzerine köyün “Resmi” adının yazılmasını istiyor.

O köydeki Türkiyeli komutan ise köyün Türkçe adının otobüsün tabelasında yer almasını emrediyor.

Rum polisler, köyün otobüsünü, Lefkoşa yolunda durduruyor, “tabela Türkçe olduğu içi”, yani bir şekilde “yasadışı” olduğundan, otobüs şoförüne ceza yazıyor.

Otobüs şoförü, Türkçe tabelayı söküyor, yasal olanını takıyor.

Bu defa köye döndüğünde, bu kez komutan, “… Bu ne lan?” deyip, ayıptır söylemesi, tekme tokat girişiyor…

-*-*-

Otobüs şoförü, çareyi, yarı yolda tabelaları değişmekte buluyor!

Lefkoşa’ya girerken “resmi isim”, köye dönerken “Türkçe isim!”…

Şoför de rahat, yolcular da rahat!

-*-*-

Resmi taraftan gitse, komutan kızacak!

Komutanın taraftan gitse, devlet ceza yazacak!

-*-*-

Oysa bu hikayede asıl yapılması gereken nedir?

Oturup anlaşmak, çözüm bulmak!

Ama yasal bir şekilde…

Bunu kavgaya, hırpalamaya, onur meselesine çevirmek; yolcuların sağlıklı seyahatine de engel değil midir?

-*-*-

O Türkçe tabela, tabii ki onurumuzdu!

Saygım sonsuz!

KKTC de onurumuz olabilir…

Ama çözüm şart…

Eğer mevcut şekliyle yolcular sağlıklı bir şekilde yolculuk yapamayacaksa; siz bilirsiniz!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Mevcut şekliyle devam edersek, yolcu kalmayacak!

Nasıl ki herkesin cebinde Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu var…

Nasıl ki, dün 30 veya 35 vatandaşımız çantasını sırtına vurup, ekmeği için Güney Kıbrıs’a kaçmak evet kaçmak zorunda kalmıştır veya kaçmaya zorlanmıştır; bu otobüs bizi sağlıklı taşıyamazsa, yolculuk yapamayacaksak, ya başka otobüse bineceğiz; ya da tabela resmi tabela olacak!

Ya da; o da bir çözümse ki siz “evet çözümdür” diyorsunuz; şoförleri dövmeye devam edin, tabela da dilediğiniz gibi olsun ama kimse de varsın binmesin!

-*-*-

Son söz: Kıbrıs sorununun çözümü, Rumlar için değil; bizim için çok değerli ve önemlidir!

Onların otobüs sorunu yok ki!!!

Hiç olmadı!