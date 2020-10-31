Otomobil benzin istasyonuna daldı!

Kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna daldı.

Girne Kapısı yanında bulunan Alpet Petrol İstasyonu’na kontrolden çıkan bir otomobil, süratle girerek kaza yaptı.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadığı ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"30.10.2020 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, kuzey istikametinden güney istikametine doğru aşırı bir süratle yönetimindeki salon aracı kullanan Hidayet Arkaya, caddenin sağında bulunan Alpet benzin istasyonu önüne geldiğinde caddenin sağından yoldan çıkıp önce kaldırıma daha sonra ise Alper benzin istasyonu reklam tabelasına vurup durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor."