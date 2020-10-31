Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

Otomobil benzin istasyonuna daldı!

Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna daldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:56
701 Okunma
Otomobil benzin istasyonuna daldı!

Kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna daldı.

Girne Kapısı yanında bulunan Alpet Petrol İstasyonu’na kontrolden çıkan bir otomobil, süratle girerek kaza yaptı.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadığı ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"30.10.2020 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, kuzey istikametinden güney istikametine doğru aşırı bir süratle  yönetimindeki salon aracı kullanan Hidayet Arkaya, caddenin sağında bulunan Alpet benzin istasyonu önüne geldiğinde caddenin sağından yoldan çıkıp önce kaldırıma daha sonra ise Alper benzin istasyonu reklam tabelasına vurup durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2056 test yapıldı, 4 pozitif vaka
2056 test yapıldı, 4 pozitif vaka
Cemal Kanatlı hayatını kaybetti
Cemal Kanatlı hayatını kaybetti
Kutlu Evren: “Milletimizin başı sağ olsun”
Kutlu Evren: “Milletimizin başı sağ olsun”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim