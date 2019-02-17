Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Geçitkale – İskele Anayolu’nda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Geçitkale – İskele Anayolu’nun 1-2 km’leri arasında, İsmet Subaşı (K-31), yönetimindeki MV 930 plakalı salon aaç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı.
Polis soruşturması devam ediyor.
Son Güncelleme: 17.02.2019 17:34
Yaralıların fotoğrafını koymak yasal mıdır etik midir?