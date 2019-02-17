Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

17 Şubat 2019 Pazar 15:33
Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Geçitkale – İskele Anayolu’nda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Geçitkale – İskele Anayolu’nun 1-2 km’leri arasında, İsmet Subaşı (K-31), yönetimindeki MV 930 plakalı salon aaç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı.

banner41
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Turgut Kömürcan (E-33) ve Muhammed Eralmış (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.
Polis soruşturması devam ediyor.

banner22
Son Güncelleme: 17.02.2019 17:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Lavuk 2019-02-17 21:37:29

Yaralıların fotoğrafını koymak yasal mıdır etik midir?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim