OTOPSİ SONUCLARI HEP AYNI.. NEYMİŞ??? KALP KRİZİ VE YETMEZLİĞİ...

Sonra da bizlere hep aynı şeyleri yazıyorlar diye yorum yapıyorlar. Eğer ki ülkede yaşanan olumsuz olayların sonu gelmiyorsa , her gün aynı şeyler yaşanıyorsa, bir gün olsun güzel bir şeye imza atılmıyorsa. Kurusa bakmasınlar varsa güzel ve farklı olaylar ülkede varsın biz aynı şeyleri yazalım onlarda güzel olanları yazsınlar.

Daha önce de anlatmıştık, aslında anlatmdık sormuştuk nedir bu "ANİ ÖLÜMLERİN" sebebi diye. Fakat değişen hiç bir şey olmadı. Hep aynı açıklamalar devam ediyor ve kayıplar da durdurak bilmiyor.

"ANİ" kısmını kaldırmakla bu gerçeği göz ardı edemezsiniz. Her gün insanlar 40/50/55 yaş ağırlığında vefat ediyor. HEP aynı açıklama "KALP KRİZİ VE YETMEZLİĞİ" .

Bizler bu cümlelerin ne anlama geldiğini bilecek yaşta insanlarız. Biz bunlara SEBEP olan faktörü sorguluyoruz. Bu insanlara ne oluyor ki KALP KRİZİ yaşayıp vefat ediyorlar.

Sakın aynı şeyleri söylemeyin, yok stres , yok kötü beslenme, yok dağınık hayat bunları bir geçin artık. Ezberledik artık. Bir yere kadar kabul edilebilir sebepler olabilir , fakat bizler ASIL SEBEP nedir onu bilmek istiyoruz.

Hastaneye intihar vakası olarak gelen hastanın vefatı herkes tarafından anlaşılabilir. Kendine zarar verip şu sebepten vefat etmiştir. Ama evinde yatağında vefat edenini, salğın bir hastalıktan enfekte olmuş ve o yüzden vefat etmiş gibi davranamaz böyle sıradanlaştırılmış açıklamalar yapamazsınız.

HEP aynı açıklamalar ya hep aynı..

SORUYORUZ SİZ YETKLİLERE...

*Araştırma ekibi neden yok?...

*Adli tıp uzmanı araç ve gereçleriniz neden yok?...

*Otopsi sonuçları neden üç bulgu üzerindedir. İNTİHAR, UYUŞTURUCU, TABİ ÖLÜM.

*Tecavüz olayında emarleri burada araştırmak varken, neden Türkiye'ye gönderilip sonuçlar 3 yıl sonra geliyor.

*Bu hep aynı olan Otopsi sonuçları neden tek bir kişinin kalemine bırakıldı?...

*Bu kalp krizlerini tetikleyen fakötürün ne olduğu neden derince araştırılmıyor?...

*Türkiye'ye gönderilen emarelerin tastamam bozulmadan gittiğinin takibini kim yapıyor?



Bir günde 3 insan vefat ediyor ve hepsine aynı sonuç veriliyor. Yarın kaç insan daha aniden vefat edecek? Yarın yine kaç insana KALP KİRİZ VE YETMEZLİĞİ diyeceksiniz. Herkes yarın yaşarmıyız acaba diye düşünmeye başladı. Güvenilir bir sağlık sistemi olmadığı apaçık gözler önünde. Kalp diye diye kapatılıyor dosyalar.

Bir ülkenin bel kemiğini oluşturan sağlık sisteminine gereken önem verilmiyor. O kadar eksik malzeme, sitem açığı var. Doğru düzğün araştıma kurulu araç ve gereçler yok. Ama hiç acelesi olmayan havalimanı açılmaya hazırlanıyor. Her şey ters bu ülkede ve gayet fuzuli.

Alğıların aşılar yönünde yapıldığını ve bizleri bu şeklide anlatımla bu alığya yardımcı olduğumuzu söyleyen şahsiytelere soruyoruz. Hadi bizi yanıltın. Hadi bizi bu alğıdan çıkartın. Hadi bize aksini ıspatlayın. Hadi bizlere bu insanları ölüme götüren asıl faktörleri açıklayın. Bizler bu ülkenin vatandaşı olarak sizlerden süre gelen aynı sonuç ve açıklamayı duymak istemiyor. Bu insanları ve ya dahamızı nelerin beklediğini sizler bizlere anlatın.

Sizlerin işi bu değil mi?

Ama yapamazsınız...

Çünkü hiç bir donanama sahip değil sağlık sistemi. Çünkü gerekli araştırma yapmak için elleri bomboş. Çünkü bu kadar noksanlık ile halka bu algıyı empoze eden asılda sizlersiniz. Çünkü bu ölümlere doğru düzgün bir açıklama getirlmediği sürece bu böyle bilnmeye devam edecektir. Çünküler sayfalar dokusu yazılabilir.

Sizlerin ANİ VE KALP KRİZİ diye atlandırdığınız ölümlere halk artık ŞÜPHELİ ÖLÜM vakası diye bakıyor. Bunu çözmek, ortadan kaldırmak ve aydınlatmak sizin göreviniz. Allah rahmet etsin, ailesine baş sağlıklı dilekmele olmuyor. Daha fazlasız lazım bu halka..

Neyi düşünüeceğimiz şaşırdık artık. Ağaçları mı, hayvanları mı, çocukları mı, kadınları mı, ülkeyi mi. Her yer talan...



KARAKUŞ