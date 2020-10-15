Otostopla bindiği aracın şoförünün boynuna bıçak dayayıp soygun yaptı

Mağusa’da dün, günün ilk saatlerinde Abdulaziz Arnous isimli kişinin boynuna bıçak dayararak parasını alan 3 kişi kayıplara karıştı.

Elde edilen bilgilere göre, Abdulaziz Arnous ile Moayad Noah, Lefkoşa’da otostop çeken kimliği meçhul siyahi bir şahsı araçlarına alarak Mağusa’ya getirdi.

Arnous ile Noah, konu şahsı kendi isteği üzerine Karakol bölgesinde bir sokağa bırakırken, söz konusu siyahi şahısın, daha önceden arayıp bırakılacağı yere gelmelerini sağladığı 2 siyahi şahıs ile birlikte soygun suçu işlediği öğrenildi.

Soyguna karışan 3 siyahinin Abdulaziz Arnous’un boynuna tasarruflarında bulundurdukları bıçağı dayayıp “Paranı ver” dedikten sonra Arnous’un üzerindeki 300 Dolar ile 400 TL parayı alarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Polis, yapılan şikayet üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Birçok güvenlik kamerasını mercek altına alan polis ekipleri, her yerde soygun suçu işleyip kayıplara karışan 3 siyahi şahsı arıyor.

KIBRIS POSTASI