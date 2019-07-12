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Otostopla bindiği araçta hırsızlık yaptı!

12 Temmuz 2019 Cuma 15:45
Otostopla bindiği araçta hırsızlık yaptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 08.07.2019 tarihinde, Girne-Esentepe Anayolu üzerinde Y.B.(E-20)’nin, otostop çekmek suretiyle bindiği Zekeriya Ahmet ALDIÇ’a ait araç içerisinden adı edilene ait A50 marka cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın E.B.(E-19) ile birlikte, yine otostop çekmek suretiyle bindikleri Soner MAVİŞ’ ait araç içerisinden Samsung J 3 pro marka cep telefonunu ve Maksat SOYUNOV’a ait araç içerisinden de 2000 TL nakit parayı çaldıkları, çalınan telefonları ise Girne’de T.S.(E-39)’ye 1250 TL karşılığında sattıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Otostop
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