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Ötüken çemberinde trafik kazası!

Gazimağusa–İskele Anayolu üzerinde bulunan Ötüken çemberinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 42 yaşındaki Ender Dereli hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 10:50
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Ötüken çemberinde trafik kazası!
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Gazimağusa–İskele Anayolu üzerinde bulunan Ötüken çemberinde bu sabah 05:30 sıralarında 42 yaşındaki Ender Dereli’nin kullanımındaki SL 382 plakalı aracı ile çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp ve çarpmanın etkisiyle takla atarak yolun solunda bulunan kaldırım üzerinde sol yan kısmı üzerinde durması sonucu bir trafik kazası geçirdiği bildirildi. Kaza sonucu Dereli’nin hafif şekilde yaralandığı ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Gazimağusa–İskele Anayolu üzerinde bulunan Ötüken çemberinde, Ender Dereli’nin yönetimindeki SL 382 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi. Polis kazanın, Dereli’nin kullanımındaki araç ile Ötüken çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpmış ve çarpmanın etkisyle takla atarak yolun solunda bulunan kaldırım üzerinde sol yan kısmı üzerinde durması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

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