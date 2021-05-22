Ötüken'de uyuşturucu!

21.05.2021 tarihinde saat 11:00 sıralarında, Ötüken’de devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen Z.K.(E-25)’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.