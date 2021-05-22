21.05.2021 tarihinde saat 11:00 sıralarında, Ötüken’de devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen Z.K.(E-25)’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Ötüken'de uyuşturucu!
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Ötüken’de devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen Z.K.(E-25)’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda uyuşturucu tespit etti.
22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:52
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