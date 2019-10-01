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Ötüken’de acı olay

01 Ekim 2019 Salı 11:13
Ötüken’de acı olay

BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre Ötüken Köyünde meydana gelen kazada 2 yaşındaki Deniz Sertsoy ağır yaralanarak ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastahanesine arından da Dr. Burhan Nalbatoğlu devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza, anne Meltem Konyalı Sertsoy’un arabası ile geri geri giderken 2 yaşındaki çocuğunu fark etmemesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada o esnada garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY (K-2) a aracının arka kısmı ile çarptı ardından karşı komşusunun bahçe duvarına çarpar

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.20 sıralarında Ötüken de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının garajı içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada o esnada garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY (K-2) a aracının arka kısmı ile çarparak durdu.

Yaralanan Deniz SERTSOY LDH de tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT)

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Son Güncelleme: 01.10.2019 11:50
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberötüken
Yorumlar
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BIKKIN 2019-10-01 14:24:31

SAYIN YORUMSUZ KINAMAYIN LÜTFEN. EN BÜYÜK ACIYLA SINANINIR KADIN ŞİMDİ. BAŞIMIZA NE GELECEK BİLEMEYİZ. BİR AN ÖNCE İYİLEŞİR İNŞALLAH YOKSA BİRDAHA HAYIR ETMEZ BU AİLE

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yorumsuz 2019-10-01 11:33:55

aklı nerdeydi be gerizekalının da önüne arkasına bakmadan gider. ...Allahım korusun sabiyi:(

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