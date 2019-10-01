Ötüken’de acı olay

BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre Ötüken Köyünde meydana gelen kazada 2 yaşındaki Deniz Sertsoy ağır yaralanarak ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastahanesine arından da Dr. Burhan Nalbatoğlu devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza, anne Meltem Konyalı Sertsoy’un arabası ile geri geri giderken 2 yaşındaki çocuğunu fark etmemesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada o esnada garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY (K-2) a aracının arka kısmı ile çarptı ardından karşı komşusunun bahçe duvarına çarpar

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.20 sıralarında Ötüken de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının garajı içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada o esnada garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY (K-2) a aracının arka kısmı ile çarparak durdu.

Yaralanan Deniz SERTSOY LDH de tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT)