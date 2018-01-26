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Ötüken’deki eski okul binası özel eğitim merkezi oluyor

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hazırlıkların sonuna gelindiği  özel eğitim merkezinin 2018 yılı içerisinde faaliyete gireceğini kaydetti.

26 Ocak 2018 Cuma 14:23
Ötüken’deki eski okul binası özel eğitim merkezi oluyor
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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken’deki eski okul binasının özel gereksinimli çocukların eğitimi  için özel eğitim merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hazırlıkların sonuna gelindiği  özel eğitim merkezinin 2018 yılı içerisinde faaliyete gireceğini kaydetti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,  Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre ve beraberindeki Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü üyelerini kabul etti.

Ötüken’de bulunan eski okul binasının restore edilerek, 3-17 yaş aralığında çocuklar için özel olarak dizayn edileceğini söyleyen Sadıkoğlu, mevcut binaya 95 metrekare daha ek yapılarak büyütülecek binanın içerisinde 9 adet derslik,5 adet tuvalet, 1 adet özel gereksinimli tuvalet, 1 çocuk alt değiştirme odası, duş, öğretmenler odası, sekreterlik-arşivleme odası ve veli bekleme odası olacağını kaydetti

Sadıkoğlu, projenin ikinci etabında ahşap, seramik, ev ekonomisi ve dikiş nakış atölyelerinin yanısıra tarım/bahçecilik ve spor alanları oluşturulacağını ifade etti.

Hasan Sadıkoğlu, İskele ve beldelerinin yanı sıra, Dipkarpaz’a kadar birçok bölgedeki özel gereksinimli çocukları topluma kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.    

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