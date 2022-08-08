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Oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz!

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, 'oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz' diyerek, İslam oyunlarına KKTC sporcularının davet edilmemesini değerlendirdi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:51
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Oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz!
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Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, KKTC sporcularının, İslam oyunlarına davet edilmemesiyle ilgili bir yazı paylaştı. 

Gazioğlu, sporcuların davet edilmediği oyunlara, Cumhurbaşkanı Tatar'ın çağrıldığını belirterek, geçmişte eski Cumhurbaşkanı Mehmetali Talat'ın da sporcuların davet edilmediği bu tarz bir organizasyona davet edildiğini hatta kupa verdiğini hatırlattı. 

Gazioğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde: 

Bu fotoyu hatırlayın !
Son günlerdeki İslam oyunlarına davet ve Cumhurbaşkanı'nın açılış törenine gidiyor olması tartışmalarına farklı pencereden bakalım. O dönemin Türkiyesi Avrupa ya dönük siyaset izlerken , Kıbrıs'ta Annan Planı farkındalığı için dönemin Cumhurbaşkanı Sn. Mehmet Ali Talat ' a dünyanın izlediği organizasyonda Şampiyon'un kupası verdirildi . Bu hareketle Türkiye ciddi tepki toplayıp , cezada aldı. Kıbrıs Türkü ciddi anlamda onure oldu.
Bugüne geldiğimizde Türkiye İslam ülkelerine dönük siyaset izlerken , Sn. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'ın davet edilmesi bu tarz bir girişim için olabilir. Belki oradaki bir aile yemeğinde gelecek yıl için çalışma ve kulis yapılabilir. Bu yıl davet edilmedik , elbette moralimiz bozuldu fakat girişimler devam etmeli ! Oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz. Ben Sn. Tatar'ın hayata geçecek güzel haberlerle adaya dönmesini temenni ediyorum.
Spora ve sporcuya değeri önce biz içerde , hükumet nezdinde düzeltelim!

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