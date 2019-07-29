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Owoyalr cinayetinde yeni gelişme

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:56
Owoyalr cinayetinde yeni gelişme

Kendi otomobilinin bagajında ölü bulunan Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Polis, Owoyalr'ın hesabından 36 bin 241 Euro çekildiğini belirledi.

Zanlılar 4 gün daha tutuklu kalacak

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Anahtar Kelimeler:
Cinayet
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fatma 2019-07-29 16:42:02

hani parasızdı iş arardı.nasıl bu para çekildi.Allah aşkına yalan haber yapmayın 1 yazdığınız 1 yazdığınızı tutmaz bizde boşuna vakit öldürürük okuyaylım diye

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