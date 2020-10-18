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Oy kullanırken seçim suçu işleyen 3 seçmen hakkında yasal işlem

Polis, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimine yönelik oy kullanırken seçim suçu işleyen 3 seçmen hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

18 Ekim 2020 Pazar 12:21
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Oy kullanırken seçim suçu işleyen 3 seçmen hakkında yasal işlem

Polis, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimine yönelik oy kullanırken seçim suçu işleyen 3 seçmen hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Lapta'da 148 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmen ve Lefkoşa'da 83 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edildi.

Akdoğan'da ise 3 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra, oy pusulasını sandığa atmadan önce sandık mahallinde bulunanlara oy pusulasını açarak gösterdiği saptandığı, her üç olayla ilgili yasal islem başlatıldığı açıklandı.

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