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“Oy kullanmak için resmi belge şart”

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YSK, 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan bir seçmen, aşağıdaki belgelerden birini Sandık Kuruluna sunmak suretiyle oyunu kullanabileceğini duyurdu.

02 Ocak 2018 Salı 16:12
“Oy kullanmak için resmi belge şart”
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan bir seçmen, aşağıdaki belgelerden birini Sandık Kuruluna sunmak suretiyle oyunu kullanabileceğini duyurdu.

Belgeler:

1.Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı.

2.Polis kimlik kartı.

3.Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu.

4.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti.

Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer ilçelerde ise ilgili ilçe Seçim Kurulu’ndan onaylatması gerekmektedir.

Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar.

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