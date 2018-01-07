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Oy pusulasının fotoğrafını çektiler

6 kişi oy pusulasının fotoğrafını çekti, 1 kişi de pusulayı yırttı...

07 Ocak 2018 Pazar 16:38
Oy pusulasının fotoğrafını çektiler
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Milletvekilliği erken genel seçimi oy verme işlemi sırasında oy pusulasının fotoğrafını çektiği için 6 kişi, oy pusulasını yırttığı için 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 itibariyle, toplam 6 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çekmek, 1 kişinin ise oy pusulasını yırtmak suretiyle Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı harekette bulundukları tespit edildi.

Oy pusulasının fotoğraf çekme işleminin Lefkoşa’da 96, Gazimağusa’da 35 ve 47, Alsancak’ta 9 ve Beylerbeyi’nde 69 numaralı sandıklarda; oy pusulasını yırtma işleminin ise Gazimağusa’da bulunan 78 numaralı sandıkta yapıldığı belirtildi.

Sözkonusu kişiler hakkında yasal işlem başlatan polisin soruşturması sürüyor.

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Ertaç Eser 2018-01-07 18:08:22

Benim içimden de geçmedi değil

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