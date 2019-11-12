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“Oycan’ın Dünyası” isimli gösteri 20 Kasım’da

Kuir Kıbrıs Derneği, “Bırak da Hikâyemi Yazayım” Kampanyası kapsamında, 20 Kasım Çarşamba günü  “Oycan’ın Dünyası” isimli bir gösteri düzenliyor.

12 Kasım 2019 Salı 12:53
“Oycan’ın Dünyası” isimli gösteri 20 Kasım’da

Oycan Nasiboğlu tarafından sahnelenecek gösteri, Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde 19.00 ve 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, “20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” kapsamında “Bırak da Hikayemi Yazayım” adlı bir kampanya düzenleniyor.

Kampanya kapsamında tasarlanacak tohumlu gökkuşağı kalemleri toplumdaki nefret suçu mağduru translara atfedilecek.

Konuyla ilgili Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada “LGBTİ+ mücadelesi veren bir dernek olarak Kuir Kıbrıs inanıyor ki, hikayeler yazıldıkça kalemlerin ucundaki tohumlardan yeni yaşamlar filizlenecek ve mücadeleleri daha da güçlenecek” ifadelerine yer verildi.

Oycan’ın Dünyası” isimli gösteri için 30 TL’den satışa çıkan biletler; Kuir Kıbrıs Derneği Lefkoşa ve Mağusa Ofisi ile Ghetto Cafe, Cafe No:3, Kaldi Coffee Shop & Patisserie, Atölye Sanat Sepet Cyprus ve Lorenza Coffee’den satın alınabilir.

İlk olarak 20 Kasım’da performans izleyicilerine hediye olarak dağıtılacak olan tohumlu kalemler ise, sonrasında dernek ofislerinden ve Ghetto Cafe, Cafe No:3, Kaldi Coffee Shop & Patisserie, Atölye Sanat Sepet Cyprus ve Lorenza Coffee’den satın alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Oycan’ın Dünyası
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