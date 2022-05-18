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Oyçokluğu ile güvenoyu tamam!

UBP-DP-YDP hükümeti oyçokluğu ile güvenoyu aldı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:04
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Oyçokluğu ile güvenoyu tamam!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 17.00’da “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle olağanüstü toplandı.

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümeti için güven oylaması yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs’ta kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, Meclis’ten 29 kabul, 20 ret oyuyla güvenoyu aldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi milletvekilleri ise Genel Kurul’a katılıp güven oylamasına ret oyu verdiler.

Son Güncelleme: 18.05.2022 17:13
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