Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu

Oygar: 40 Bin Doz Astrazeneca Aşısı İade Edilecek

20 Eylül 2021 Pazartesi 15:42
109 Okunma
Oygar: 40 Bin Doz Astrazeneca Aşısı İade Edilecek

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen ancak kullanılmayan ve son kullanım süresi ekim ayı sonunda dolacak olan AstraZeneca aşılarının iade edilmesi konusunda da açıklamalarda bulunarak, “AB 3 ve 10 Ağustos tarihlerinde toplam 80 bin doz AstraZeneca aşısı gönderdi.

Şu ana kadar ülkede yaklaşık 13.000-14.000 doz AstraZeneca aşısı uygulandı. Geriye kalan aşıların son kullanım tarihi 30 Ekim’dir. Bu kadar kısa bir sürede bu aşıların tümünü uygulamamamız mümkün değildir. Aşıların son kullanım tarihinin bu kadar yakın olduğunu bilseydik, bu kadar aşıyı ilk başta almazdık. Bu aşıları heba etmemek ve aşıya ulaşamayan insanların kullanabilmesi için 40 bin dozunun iade edilmesini talep ettik, olumlu yaklaşıldı” diye konuştu. 


Oygar, “AstraZeneca aşısı, virüsün Delta varyantına karşı etkili bir aşı olduğu için ülkede uygulanmasının iyi olacağını düşünmüştük. Hem halk için hem de yükseköğrenim için adaya gelecek öğrenciler için kullanılabilecekti ancak halktan yoğun bir talep gelmedi, üniversite öğrencilerinin de adaya gelişleri eylül sonu ve ekim başı bekleniyor. Aşının son kullanım süresi ekim sonu olduğu için bu kadar kısa bir sürede bu aşıları kullanmamız mümkün olmayacaktı ve dünyada birçok ülkede aşıya ulaşamayan insan varken bizim bu aşıları tutmamız yanlış olacağı için geriye kalanını iade etmek için talepte bulunduk. Cuma günkü toplantıda bu konuda ele alındı, talebimize olumlu yaklaşıldı” dedi.


Oygar, ilk doz AstraZeneca aşısı olan ve ikinci dozunu yaptıracak kişiler için AstraZeneca aşılarının ayrılmış olduğunu, bu konuda endişe duyulmaması yönünde halka güvence verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta boyunca hava nasıl olacak?
Hafta boyunca hava nasıl olacak?
Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı
Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı
AB ile birlikte ıslah programı başlatılacak
AB ile birlikte ıslah programı başlatılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim