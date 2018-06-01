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Öykün: "Şimdi aslında ben kendimde sorumluluk hissetmem"

Yeni Erenköy Bağımsız Belediye Başkan adayı Özay Öykün, Detay Tv'de yayımlanan Seçim Özel programına konuk oldu...

01 Haziran 2018 Cuma 09:29
Öykün: "Şimdi aslında ben kendimde sorumluluk hissetmem"

Detay Tv'de yayımlanan Seçim Özel programının Perşembe günkü 2. Konuğu Yeni Erenköy Bağımsız Belediye Başkan adayı Özay Öykün oldu.

Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Öykün, yapmak istediklerini anlattı.

Özay Öykün: “Çare üretmek merkezi hükümetin görevidir”

Ali Kişmir’in programın açılışında sorduğu “Yenierenköy Belediyesi’nin bu durumundan ne kadar sorumlusunuz?” sorusuna, Özay Öykün şu şekilde cevap verdi:

“Şimdi aslında ben kendimde o kadar da bir sorumluluk hissetmem, tabi herkes bizi fazla personel almakla suçlamaktadır ama ilginç olan şudur yani, önemli olan bir belediyenin bu duruma düşerken, neden bu duruma düştü diye onun bir kere bir araştırılması yapılması gerekirdi bugüne kadar. Ama çok da ilginç olan şudur, hep Erenköy Belediyesi dendi bunun yanında sonrada Esentepe Belediyesinden bahsedildi, 7-8 ay onlar da maaş almadı dediler, başka belediyelerden de bahsettiler ve çok da ilginçtir. Sayın Başbakan Erhürman’ın bir açıklaması olduydu hatırlayacaksınız, eski borçlar belediyelerin 2018 yılında kesilmeye başlanacaktı, bunları biz 2020’ye erteledik dedi. Çünkü ertelemezsek 19 tane belediye batacak yani geriye 9 tane belediye kalacak. Şimdi bu gerçekler ortadayken biz aşağı yukarı 10 yıl öncesinden bu belediyelerin gidişatının hiç iyi olmadığını sık sık eylemlerle dile getirdik.  

Geçmişte 12-13 tane küçük belediye, Belediyeler Birliği’nden de ayrılma noktasına geldiydi. Çünkü bu mağdur olan belediyeler, bu geçen süreçte büyük sıkıntılar çekmiştir. Hatta ve hatta ilk eylemimizde ki o zaman LTB de eylem yaptıydı, o dönemde Sayın Başbakan Ferdi Sabit Soyer bu zarara uğrayan belediyelere katkı yapıp bu durumu düzelteceklerini söylediler. Merkezi hükümetin yaptığ yanlışlardan ötürü her yıl 4-5 Milyon TL’miz gitmektedir. Bunu iddiayla söylüyorum. Bunun aksini iddia eden varsa buyursun gene tartışalım” Daha sonra Öykün, hem Ali Kişmir’in, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Yeni Erenköy için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

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