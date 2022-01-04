“Öyle yazılım şirketlerimiz var ki dünyaya teknoloji satıyor ama devleti otomasyona geçiremedik”

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

“ÖYLE YAZILIM ŞİRKETLERİMİZ VAR Kİ DÜNYAYA TEKNOLOJİ SATIYOR AMA DEVLETİ OTOMASYONA GEÇİREMEDİK”

Neden aday olduğu hakkında konuşan Gardiyanoğlu, “Bu ülkede yapılacak on binlerce iş sahası var. Örneğin devleti bir otomasyona geçiremedik. Oysaki bu ülkenin cevherler var. Öyle yazılım şirketlerimiz var ki dünyaya teknoloji satıyor. Ama biz burnumuzun ucunu göremiyoruz. Son zamanlarda gençlerimizin kamuya eğilimleri var. Eğer biz özel sektörü güçlendirirsek ve gençlerimizi özel sektöre teşvik ederek yönlendirebilirsek kamunun üzerindeki bu baskıyı alırız. Dünyada bunun birçok örnekleri var. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ufak dokunuşlarla özel sektörü kalkındırarak daha güçlü bir ekonomik yapı elde edebiliriz” dedi. Gardiyanoğlu, “Hayallerimi ve düşüncelerimi gerçekleştirmek için aday oldum. Bütün enerjimizi ve bilgi birikimimizi gençlerin bu adada kökleşmesi için harcayacağız” şeklinde konuştu.