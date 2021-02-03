OYTAM: “TEST SAYILARINI MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKARMALIYIZ”

Sağlık Veri Bilimi Uzmanı, NSW Eyaleti Covid-19 Modelleme Sorumlusu Dr. Yalçın Oytam, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.



İnsanların ekonomik kaygılardan dolayı Covid-19 tedbirlerine uymadığını söyleyen Oytam, “İnsanlar karınlarını doyuramadığı zamanlarda, pandemi önemsemiyor. Devlet burada vatandaşlarına görevlerini yerine getirmeliydi. Bundan dolayı da maalesef bu yayılma hızı yükseldi. O yüzden ekonomik tedbirler de almalıyız. Çünkü mağdur olan insan, pandemi tedbirlerini yerine getiremez. Şu anda ciddi bir pandemi vardır. O yüzden en azından 1 aylık bir kapanmaya ihtiyaç vardır. O yüzden ekonomik tedbirler almak zorundadır hükümet. Bunun yanında da doktorlarımıza bir nefes aldıralım bu pandemiyle. Sağlık personeline odaklanalım ve önümüzü görelim. Bir de test sayısı çok önemlidir. Rastgele testlere de başvurulmalıdır. Test rakamlarının mümkün olanın en yükseği sağlanmalıdır. Kıbrıs’ın içinde bulunduğu durum çok ciddidir. Üzerinde durulması gerekmektedir” dedi.