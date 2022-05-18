Oyun parkında hayatını kaybetti

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
17.05.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, İskele'de sakin Mehmet SARIYILDIZ (E-51), bir siteye ait oyun parkı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Mehmet SARIYILDIZ 51 yaşında hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
17.05.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, İskele'de sakin Mehmet SARIYILDIZ (E-51), bir siteye ait oyun parkı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.